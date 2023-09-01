رسميا.. جوردي ألبا يعتزل اللعب الدولي مع إسبانيا

2023/09/01 | 17:10 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اعتزال جوردي ألبا ظهير إنتر ميامي الأمريكي الحالي، اللعب الدولي مع منتخب "الماتادور".ونشر الاتحاد الإسباني بيانا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أن ألبا، قال "وداعا" لقميص منتخب إسبانيا، كاتبا نهاية مثالية بعد حمل لقب دوري الأمم الأوروبية كقائد لـ "لا روخا".وشارك ألبا في 92 مباراة مع منتخب إسبانيا، مسجلا 9 أهداف، و مساهما في التتويج ببطولتي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2012"، ودوري الأمم الأوروبية 2023 على حساب هولندا.وارتدى ألبا قميص بلاده لمدة تقارب الـ 12 عاما منذ أكتوبر 2011، قبل أن يضع حدا لهذه المسيرة الدولية في عمر 34 عاما، بعد المشاركة في بطولة كأس العالم، كأس الأمم الأوروبية 3 مرات، ودورة الألعاب الأولمبية بلندن، كذلك كأس القارات.وحمل ألبا شارة قيادة "لا روخا"، عقب إعلان سيرجيو بوسكيتس زميله في إنتر ميامي، اعتزال اللعب الدولي، بعد الخروج من كأس العالم 2022 على يد المغرب في الدور ثمن النهائي.وانتقل ألبا إلى إنتر ميامي هذا الصيف، في صفقة انتقال حر، قادما من برشلونة الإسباني.