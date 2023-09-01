2023/09/01 | 18:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة المدرب راضي شنيشل، يوم الجمعة، عن القائمة النهائية التي ستخوض غمار التصفيات المؤهلة للنهائياتِ الآسيوية.

وضمت القائمة، التي من المؤمل أن تشد الرحال صوب دولة الكويت فجر يوم الأحد المقبل، (23) هم كل من كميل سعدي وحسن عباس ومحمد حسن وزيد تحسين ويوسف إمام وادم طالب وحسين عامر ومصطفى سعدون و كرار سعد و كرار محمد واموري فيصل ومنتظر عبد الأمير ونهاد محمد و علي جاسم ورضا فاضل و حسين عبد الله وذو الفقار يونس ومصطفى وليد وكاظم رعد و عمار غالب ومنتظر محمد و الاسكندر اوراها وبلند ازاد عمر.

الجدير بالذكر أن قرعة تصفيات آسيا وضعت منتخبنا الأولمبي في المجموعة F إلى جانب كل من تيمور الشرقية ومكاو والبلد المضيف الكويت، حيث ستنطلق التصفيات في السادس من أيلول الحالي.