2023/09/01 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت السفارة الامريكية في العراق، موقف قادة واشنطن من رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني،" مبينة، ان "الادارة الامريكية تشعر بالسعادة حول مستوى التعاون مع رئيس الوزراء السوداني وحكومته".

وقال المتحدث الرسمي باسم السفارة الامريكية في بغداد دانيل كورشاك لـ"بغداد اليوم"، "نحن نعملُ معاً على نحو فعّال بغية توسيع الشراكة الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لبلوغ منتهى إمكاناتها على النحو المبين في اتفاقية الإطار الاستراتيجي عام 2008 في مجالات التعاون في مجموعة واسعة من المصالح التي تعد ضرورية لمستقبل المواطنين العراقيين".

وأضاف "نحن متفقون على الحاجة إلى تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة في العراق ودعم تنمية القطاع الخاص والنهوض بواقع الخدمات العامة وتعزيز سيادة العراق وضمان الهزيمة الدائمة على داعش".

وأشار كورشاك الى، أن "توسيع العلاقات بين شعبينا ومكافحة الفساد والتصدّي لأزمة المناخ في العراق يعد من الأولويات القصوى أيضا ومن احدى السُبُل التي نعمل بها معا لدعم أولوياتنا المشتركة هي من خلال العديد من التفاعلات الثنائية رفيعة المستوى".

وأوضح "لقد عقدنا مؤخرا حوار التعاون الأمني المشترك بين العراق والولايات المتحدة في العاصمة واشنطن للفترة من 7 إلى 8 آب من هذا العام 2023، حيث أكدّ العراق والولايات المتحدة مجدداً على التزامنا بالتعاون الأمني والاهتمام المشترك بالاستقرار الإقليمي، بما في ذلك الهزيمة الدائمة لداعش".

ولفت الى انه "وخلال شهر شباط الماضي، التقى وفد عراقي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في واشنطن في أول لجنة تنسيق عُليا بين العراق والولايات المتحدة تركز على الاقتصاد حيث شدد الاجتماع على اتساع وتعميق الدعم الأمريكي للعراق بوصفه شريك استراتيجي فضلا عن التأكيد على المنحى للتقدم صوب تحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في تعزيز استقرار العراق وأمنه وسيادته".

وخلال شهر حزيران الماضي- قال متحدث السفارة الامريكية ان "وفدا من مجلس الأعمال الأمريكي - العراقي (USIBC) يضمّ (72) شخصا يمثلون (47) شركة، ألتقوا مع مسؤولين من الحكومة العراقية ورجال الأعمال العراقيين في بغداد، وضمّ الوفد شركات تعمل في مجالات بالغة الأهمية للعراقيين من قبيل الكهرباء والرعاية الصحية والتعليم، والاعمار والتمويل والزراعة. ومن ثم ترّأس مجلس الأعمال الأمريكي – العراقي وفداً تجارياً لملف الزراعة إلى إقليم كردستان العراق".

واوضح كورشاك إن "النمو الاقتصادي المستمر في العراق أمر لا بأس فيه، حيث تؤدي الشركات الأمريكية دورا مهماً".

ويضيف "في هذا الصدد، فقد تسلّمت الخطوط الجوية العراقية هذا العام ست طائرات بوينغ (من طراز: 737 ماكس) وأول طائرة بوينغ (من طراز: 787 دريملاينر) في العراق".

ويؤكد "تزايد عدد المستثمرين العراقيين لافتتاح فروع لشركات أمريكية معروفة في العراق، مثل (آشلي فيرنتشر-Ashley Furniture) و(سكيتشرز-Skechers) و(بينك بيري-Pinkberry) و(كولد ستون كريمري-Cold Stone Creamery) و(برجر كنج-Burger King) و(هارديز-Hardee’s) و(سينابون-Cinnabon) و(كي اف سي-KFC) و(بيتزا هت-Pizza Hut). ونظرا للاستجابة الإيجابية التي نشهدها في هذه المؤسسات وغيرها فإننا متحمسون للعمل على استجلاب المزيد من الشركات الأمريكية للاضطلاع بالأعمال التجارية في العراق".