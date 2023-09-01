الداخلية تعلن اعتقال ’مسيئين لسمعة العراق ومراسم الزيارة الأربعينية’

2023/09/01 | 19:00 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، القبض على عدد من "المسيئين لسمعة العراق ومراسم الزيارة الأربعينية".

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (1 أيلول 2023)، إن "قسم محاربة الشائعات يحذر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أصحاب النفوس الضعيفة الذين يعملون على تأجيج الرأي العام من خلال بث ونشر الأقاويل والشائعات في مثل هكذا زيارات، كما ويحذر عناصر القسم من إنشاء مقاطع فيديوية تخلط الأوراق وتسيء للزائرين الوافدين لتعكير هذه الأجواء الرحمانية ونقل صورة مغايرة للعراق والعراقيين".

وأضاف البيان، أنه "تم إلقاء القبض على عدد من أصحاب المقاطع التي تسيء إلى سمعة العراق ومراسم الزيارة".

ودعت الوزارة، بحسب البيان، لـ"التبليغ عن مثل هكذا حالات عبر الأرقام والخطوط الساخنة التابعة لوزارة الداخلية"، مؤكدة على "ضرورة التوجه إلى أقرب مفرزة أمنية في حال سماع أي معلومة تثير الشك والهلع بين الزائرين".