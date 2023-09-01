قائمة منتخبنا الأولمبي للتصفيات الآسيوية

2023/09/01 | 19:00 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلن الجهازُ الفنيّ للمنتخب الأولمبي، بقيادة المدرب راضي شنيشل، الجمعة، عن القائمةِ النهائيّة التي ستخوضُ غمارَ التصفيات المؤهلة للنهائياتِ الآسيوية.

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وضمتِ القائمةُ، التي من المؤمل أن تشد الرحالَ صوب دولة الكويت فجر يوم الأحد المقبل، (23) لاعبا هم كل من" كميل سعدي وحسن عباس ومحمد حسن وزيد تحسين ويوسف إمام وآدم طالب وحسين عامر ومصطفى سعدون وكرار سعد وكرار محمد وأموري فيصل ومنتظر عبدالأمير ونهاد محمد وعلي جاسم ورضا فاضل وحسين عبدالله وذو الفقار يونس ومصطفى وليد وكاظم رعد وعمار غالب ومنتظر محمد والاسكندر اوراها وبلند ازاد عمر".

يذكر أن قرعةَ تصفيات آسيا وضعت منتخبنا الأولمبي في المجموعة F إلى جانب كل من تيمور الشرقية ومكاو والبلد المضيف الكويت، حيث ستنطلق التصفيات في السادس من أيلول الحالي.