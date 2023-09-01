التحالف الدولي في سوريا: يجب وقف أعمال العنف في دير الزور لضمان عدم عودة داعش

2023/09/01 | 19:00 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا في بيان، الجمعة، إن الاشتباكات العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، والعشائر العربية في شمال شرق سوريا "يجب أن تتوقف".

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وأضافت قوة المهام المشتركة-عملية العزم الصلب، وهي التحالف العالمي لهزيمة ما تبقى من داعش في العراق وسوريا في البيان: "ما زلنا نركز على العمل مع قوات سوريا الديمقراطية لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم (داعش)، دعما للأمن والاستقرار الإقليميين".

وأكد البيان أن "الانحرافات عن هذا العمل الحاسم تخلق عدم استقرار، وتزيد من خطر عودة ظهور داعش".

واحتدم القتال الداخلي بين الجماعات المتحالفة في سوريا، هذا الأسبوع، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا، واضطرابات في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقالت السفارة الأميركية في سوريا إنها "تشعر بقلق عميق إزاء أعمال العنف الأخيرة، بما في ذلك الخسائر في الأرواح، في دير الزور بسوريا".

وكتبت السفارة على حسابها بمنصة "إكس"، تويتر سابقا: "ندعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وحل الوضع سلميا".

"CNN"