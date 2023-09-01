القبض على أحد عناصر داعش الإرهابي في الأنبار

2023/09/01 | 20:25 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في الأنبار.وقالت المديرية في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" بعملية استباقية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثامن عشر، تم نصب كمين محكم في سيطرة 160 كيلو، وعلى إثره ألقي القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار".وأضاف البيان، أن" الإرهابي كان يقاتل في صفوف عصابات داعش الإرهابية ضد القوات الأمنية العراقية البطلة"، مؤكدا، أنه" تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".