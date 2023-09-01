مؤشرات تقلب الأسواق.. الذهب والدولار يعكسان اتجاههما والنفط يقفز

2023/09/01 | 20:35 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الجمعة، حيث يراهن المستثمرون على أن زيادة معدل البطالة في الولايات المتحدة قد تمنع الاحتياطي الفيدرالي من تشديد السياسة النقدية.

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وفي الوقت نفسه، شهدت تداولات الذهب والدولار بعض التقلبات، حيث عكس الدولار اتجاهه وتحول للارتفاع بعد صدور بيانات مؤشر مديري الصناعي في أميركا، فيما بدد الذهب جميع مكاسبه وتحول للخسائر الآن.

تحركات الأسهم

ارتفع مؤشر داو جونز 191 نقطة أو 0.55٪. فيما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4٪، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.13٪.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع أسهم شركتي مونغو دي بي (NASDAQ:MDB) وديل (NYSE:DELL) بنسبة 7٪ و 19٪ على التوالي، على خلفية تقارير الأرباح الأقوى من المتوقع. فيما أضاف سهم شركة لولوليمون أثليتيكا (NASDAQ:LULU) لتجارة الملابس الرياضية بالتجزئة 1.9٪ بعد تجاوز تقديرات وول ستريت بشأن الأرباح.

وارتفع سهم لوسيد موتورز (NASDAQ:LCID) بنسبة 0.3%، وهبط سهم شركة تسلا (NASDAQ:TSLA) بنسبة 2.3%، فيما ارتفع سهم مجموعة علي بابا القابضة م.ض (NYSE:BABA) بنسبة 3.6%.

بيانات هامة

سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) عن شهر أغسطس ارتفاعًا إلى 47.6 نقطة، فيما كانت تشير التوقعات إلى تسجيل 47 نقطة، وكانت القراءة السابقة عند 46.4 نقطة. إذ تشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد الأمريكي ما زال بصحة جيدة ويحفز الفيدرالي على مواصلة سياسته النقدية المتشددة، وهو ما أدى إلى تحول الذهب للانخفاض وعودة الدولار للارتفاع.

وأظهر أحدث تقرير عن الوظائف في الولايات المتحدة أن معدل البطالة ارتفع إلى 3.8٪ في أغسطس، ووصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام. فيما توقع الاقتصاديون أن تظل عند 3.5٪.

في علامة أخرى على تباطؤ الاقتصاد، ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 4.3٪ على أساس سنوي، أي أقل من الزيادة البالغة 4.4٪ التي توقعها الاقتصاديون. وسجل متوسط الأجور في الساعة على أساس شهري 0.2% في أغسطس، فيما كانت تشير التوقعات إلى ارتفاع بـ 0.3%، وسجل بالقراءة السابقة 0.4%.

فيما أضاف الاقتصاد الأمريكي 187 ألف وظيفة عن شهر أغسطس، فيما توقع الخبراء إضافة 170 ألفًا، وتم تعديل القراءة السابقة لتسجل 157 ألفًا بدلاً من 187 ألفًا.

فيما أضاف أيضًا بالقطاع الخاص غير الزراعي 179 ألف وظيفة في أغسطس، وكانت تشير التوقعات إلى إضافة 150 ألفًا، وتم تعديل القراءة السابقة لتسجل 155 ألف بدلاً من 172 ألفًا.

توقعات الفائدة

شهدت توقعات الفائدة الأمريكية خلال الفترة القادمة تغيرات ملحوظة فور صدور بيانات التوظيف الأمريكية.

ورفع المستثمرون احتمالات تثبيت سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع هذا الشهر في أعقاب بيانات توظيف مفاجئة ومخالفة للتوقعات، وفقًا لأداة متابعة الفائدة الفيدرالية على "إنفستنغ السعودية".

وفي الوقت نفسه، حدثت بعض التغيرات بـ فيد سواب - Fed Swaps بشأن الفائدة، حيث تشير هذه الأداة إلى توقعات الفائدة باجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي القادمة، إذ تحول التسعير بعد صدور البيانات إلى أن خفض سعر الفائدة سيكون في مايو بدلاً من يونيو من العام القادم.

وتظهر أداة متابعة الفيدرالي على موقع إنفستنغ السعودية تغير التوقعات إلى 94% لصالح تثبيت الفائدة عند المستويات الحالية. وذلك بعد أن كانت عند 90% فقط. مما يشير إلى أن الأسواق أزدادت يقينًا من أن الفيدرالي سوف يثبت الفائدة عند النطاق الحالي البالغ 5.25% - 5.50%.

وفي الوقت نفسه، انخفضت عوائد سندات الخزانة بعد تقرير الوظائف، حيث زاد المستثمرون من الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة عند المستويات الحالية. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين 7 نقاط أساس إلى 4,79%، فيما انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 4,075%.

الأسواق الآن

تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.17% إلى 1962 دولار للأوقية.

فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.22% إلى 1936 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.32% إلى 103.922 نقطة.

فيما تشهد أسعار النفط ارتفاعات قوية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم. حيث يرتفع خام برنت الآن بنسبة 1.44% إلى 88.1 دولار للبرميل. ويصعد خام تكساس بنسبة 1.6% إلى 84.9 دولار للبرميل.

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