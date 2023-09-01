لم يكن "خللا كهربائيا".. قنبلة مجهولة وراء انفجار مجسر أربيل

2023/09/01 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اربيل

افاد مصدر في جهاز مكافحة الارهاب بإقليم كردستان، مساء اليوم الجمعة (1 ايلول 2023)، بإنفجار قنبلة على جسر للمشاة وسط محافظة اربيل.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قنلبة انفجرت على جسر للمشاة في شارع 60 وسط مدينة اربيل".

واكد المصدر، ان "الانفجار لم يسفر عن اضرار بشرية غير الاضرار المادية"، لافتاً الى ان "التحقيقات في الحادث مستمرة".

ومع حدوث الانفجار تواردت معلومات عن كون الانفجار جاء بسبب خلل كهربائي بلوحة الاعلانات قبل ان يتبين انه نجم عن انفجار قنبلة مزروعة في المجسر.

ولم تصدر لغاية الان بيانات رسمية توضح ملابسات الانفجار والجهة التي تقف وراءه.