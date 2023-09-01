بن غفير.. العنصرية الممنهجة وتداعياتها على الفلسطينيين

2023/09/01 | 21:46 - المصدر: هاني أحمد طه

تثير تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الجدل والاستياء، حيث يدعو فيها بشكل صريح إلى القتل العمد للفلسطينيين. هذه التصريحات تعكس الفكر الإيديولوجي الذي يكرسه حكومة بنيامين نتنياهو، والذي يهدف إلى إقامة دولة يهودية على كامل أرض فلسطين التاريخية. وتعطي هذه الحكومة الضوء الأ خضر لعصابات المستوطنين لتصعيد الاعتداءات الإرهابية على الفلسطينيين.

تعتبر تصريحات وزير الأمن القومي تحريضًا على العنف والكراهية. فعندما يقوم مسؤول حكومي بإطلاق تصريحات تهديدية وعدائية، فإنه يشجع على استخدام القوة والعنف لحل النزاعات. وهذا يعرقل أي محاولات للتوصل إلى حل سلمي ويزيد من التوتر والعنف في المنطقة.

إذا كان وزير الأمن القومي يتجاوز الخطوط الحمراء في تصريحاته، فإن ذلك يمكن أن يكون مدعاة للقلق والانتقاد. يجب أن يتم مراقبة وتقييم تصريحاته بعناية للتأكد من عدم تحريضه على العنف أو تجاوزه للقوانين الدولية المعترف بها. وفي حالة تجاوزه للخطوط الحمراء، يجب أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية لمعالجة هذا الأمر وتحميله المسؤولية عن تصريحاته. وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد الأعمال العنيفة والاعتداءات الإرهابية ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين الإسرائيليين. ومع هذه التصريحات،.

يمكن أن يكون الدافع وراء ذلك هو الاعتقاد بأن الأراضي الفلسطينية هي جزء لا يتجزأ من إسرائيل وأنها تنتمي إليها بشكل طبيعي. يعتبر بعض المؤيدين للمستوطنات أن الوجود الإسرائيلي في هذه الأراضي هو جزء من الهوية القومية والدينية للدولة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تحفيز الاستيطان من قبل العوامل السياسية والاقتصادية. يعتبر بناء المستوطنات وتوسعها وسيلة لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وتعزيز الأمن الإسرائيلي. يعتبر بعض السياسيين الإسرائيليين أن السيطرة على المناطق الاستراتيجية في الضفة الغربية والقدس الشرقية مهمة لأمن إسرائيل.

من الناحية الدينية، يعتبر بعض المستوطنين أن الأراضي الفلسطينية هي جزء من الوعد الإلهي للشعب اليهودي وأنه يجب استعادتها واستيطانها. يرون أن بناء المستوطنات هو واجب ديني وأنه يعزز الهوية اليهودية ويحمي مصالح إسرائيل.

وفي هذا السياق، أدانت المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية بشدة تلك التصريحات، مؤكدة على أنها تشجع على ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. كما طالبت هذه المنظمات المجتمع الدولي بالتحرك واتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني.

بينما يعاني الشعب الفلسطيني من مأساة إنسانية جراء الاحتلال الإسرائيلي والعنف المستمر الذي يتعرضون له. يتعرض الفلسطينيون للاعتداءات الجسدية والمعنوية والاعتقال التعسفي وهدم المنازل والتهجير القسري وحصار غزة. ومع تصاعد العنف والتهديدات التي يواجهونها من المستوطنين الإسرائيليين، يتفاقم معاناتهم ويتدهور وضعهم الإنساني.

علاوة على ذلك، يجب أن يتم تعزيز حماية الفلسطينيين وتوفير الدعم اللازم لهم في مواجهة العنف والتهديدات. يجب أن يتم توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين والعمل على تعزيز حقوقهم وتحقيق العدالة لهم.

يعتبر هذا الفكر الإيديولوجي تحديًا كبيرًا لحل الدولتين والسعي نحو تحقيق السلام في المنطقة. يعتقد الفلسطينيون أن الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، هي أراضي فلسطينية تحتلها إسرائيل بشكل غير قانوني. ومن خلال تأكيده على مشروع الدولة اليهودية على كل أرض فلسطين التاريخية، ينكر بن غفير وجود الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ويعزز سياسة الاستيطان والتمدد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

في السياق الفلسطيني، تعتبر هذه التصريحات انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على أرضهم التاريخية. تعتبر هذه الرؤية التوسعية والاستيطانية لإسرائيل تهديدًا مباشرًا للحل السلمي والاستقرار في المنطقة، وتعرقل أي محاولة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم للصراع.

ردود الفعل الفلسطينية على هذه التصريحات غالبًا تتضمن الاحتجاجات والمظاهرات والتنديد الدبلوماسي. يتم تأكيد ضرورة التضامن العربي والدولي لدعم حقوق الفلسطينيين وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

تعتبر هذه السياسة استمرارًا للسياسات العدوانية والاحتلالية التي تنتهجها إسرائيل منذ عقود. تهدف هذه السياسة إلى تهويد الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان الفلسطينيين وتجاهل حقوقهم الوطنية والإنسانية. تعزز هذه السياسة الانعدام الحقوقي والعنصرية وتسهم في تصعيد العنف والتوتر في المنطقة.

يجب أن يتعامل المجتمع الدولي مع هذه التصريحات وهذا الفكر الإيديولوجي بجدية ويضغط على إسرائيل لتغيير سياستها والعمل نحو تحقيق السلام والعدالة في المنطقة. يجب أن يتم تعزيز الحوار والتفاوض بين الجانبين وتعزيز حقوق الفلسطينيين وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية. يجب أن يتم تحقيق حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة إلى جانب دولة إسرائيل على أساس حدود عام 1967.

ووفقا لتكرار مسلسل العنصرية الممنهجة إصدار قرار جديد من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي يثير الكثير من الجدل والانتقادات. يتعلق هذا القرار بمصادرة الأموال التي يحصل عليها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال من الرواتب والمنح الحكومية.

كما تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من السياسات القمعية التي تتبعها إسرائيل تجاه الأسرى الفلسطينيين، والتي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وتتعارض مع القوانين الدولية. فقد تم توثيق العديد من حالات التعذيب والاعتداء الجسدي والنفسي على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى انتهاك حقوقهم الأساسية مثل الرعاية الصحية الكافية والاتصال المنتظم مع عائلاتهم.

وتعتبر هذه السياسة الجديدة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي تصعيداً آخر في القمع الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين، وتهدف إلى ترويع الشباب الفلسطيني وإحباط رغبتهم في المقاومة ضد الاحتلال. فالحجارة والزجاجات الحارقة ليست سوى وسيلة بسيطة للتعبير عن الغضب والاحتجاج ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولكن إسرائيل تعاملها كأنها هجمات إرهابية تستحق العقاب الشديد.

وفي الوقت الذي يبرر فيه بن غفير قراره بضرورة الحفاظ على الأمن الإسرائيلي وتخفيف الاكتظاظ في السجون، يعارض جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) هذا القرار ويطالب بالإفراج المبكر عن هؤلاء الأسرى. فهم يرون أن قرار بن غفير سيؤدي إلى زيادة الاكتظاظ في السجون وتفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الأسرى.

كما نشير إن قرار بن غفير الجديد يعكس العداء الإسرائيلي المستمر تجاه الفلسطينيين، ويؤكد على ضرورة استمرار الجهود الدولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الإنسانية وانتهاكاتها للقانون الدولي. يجب أن يتدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السياسات القمعية والعنيفة، والعمل على تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني والإسراع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

يعتبر هذا القرار انتهاكًا صارخًا لحقوق الأسرى الفلسطينيين والقوانين الدولية، حيث يحظر القانون الدولي مصادرة أموال الأسرى أو تعريضهم للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية. إن هذا القرار يعكس العنف والتعسف الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ويجب أن يتم التركيز على حقوق الأسرى الفلسطينيين وضمان احترام كرامتهم وحقوقهم الإنسانية. يجب أن يكون للأسرى الفلسطينيين الحق في الحصول على رواتبهم والمنح الحكومية كأي مواطن آخر، ويجب أن يتم احترام حقوقهم القانونية والإنسانية داخل السجون.

كما نشير إن استمرار القمع الإسرائيلي وانتهاكاتها لحقوق الأسرى الفلسطينيين يعزز فقط رغبتهم في المقاومة ويزيد من الغضب والاحتجاج. يجب أن يتدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات والعمل على تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني. يجب أن يتم تحقيق السلام والاستقرار من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، واحترام حقوق الإنسان للجميع.

تعتبر هذه الخطوة بمثابة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وتعكس استمرار العنف والتعسف الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. إنها تزيد من الاحتقان والتوتر في المنطقة وتعرقل أي مساعي لتحقيق السلام والاستقرار.

على المجتمع الدولي أن يدعم الجهود الدبلوماسية والسياسية للتوصل إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن يعمل على تحقيق العدالة والمساواة للجميع. يجب أن يتم تشجيع الحوار والتفاوض بين الأطراف المعنية للوصول إلى حل سلمي يضمن حقوق الجميع ويعمل على بناء مستقبل أفضل للمنطقة.

بينما تأثير هذا القرار على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال سيكون كارثيًا. فالأسرى الفلسطينيون يعانون بالفعل من ظروف قاسية في الاعتقال، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية. والآن، سيتم مصادرة الأموال التي يحصلون عليها من الرواتب والمنح الحكومية، مما يعني أنهم سيفقدون الدعم المالي الذي يعينهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والحفاظ على كرامتهم.

وهذا القرار ينتهك حقوق الأسرى الفلسطينيين ويتعارض مع القوانين الدولية. فقد تم تحديد حقوق الأسرى في المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتشمل حقوقًا أساسية مثل الحق في الحياة والكرامة وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية. بموجب هذه الاتفاقيات، يجب أن يتم توفير الرعاية الصحية والغذاء والماء والنظافة والتعليم للأسرى.

ويعتبر المنظمات الحقوقية والدولية من الجهات التي تلعب دورًا هامًا في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتعامل معها. وعندما يتعلق الأمر بقرار مصادرة الأموال التي يحصل عليها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، فقد أعربت هذه المنظمات عن قلقها واستنكارها الشديدين.

على سبيل المثال، أعربت منظمة العفو الدولية عن استيائها من هذا القرار، ووصفته بأنه "يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وقوانين الحرب الدولية". كما أكدت المنظمة أنه يتعارض مع القوانين الدولية التي تحمي حقوق الأسرى وتمنع المعاملة القاسية والتعذيب.

من جانبها، أعربت منظمة الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء هذا القرار ودعت إسرائيل إلى إلغائه فورًا. وشددت المنظمة على أنه يجب على إسرائيل الامتثال للتزاماتها بموجب القانون الدولي وتوفير الحماية والرعاية اللازمة للأسرى الفلسطينيين.

بالإضافة إلى ذلك، أعربت العديد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية، مثل هيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن استنكارها لهذا القرار ودعمها لحقوق الأسرى الفلسطينيين. وطالبت هذه المنظمات إسرائيل بوقف سياساتها القمعية والاضطهادية ضد الأسرى والامتثال للقوانين الدولية.

كما إن مواقف المنظمات الحقوقية والدولية تعكس القلق العالمي الشائع إزاء هذا القرار وتؤكد على ضرورة احترام حقوق الأسرى الفلسطينيين وتوفير الرعاية اللازمة لهم. وتعزز هذه المواقف الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها والعمل على تحقيق العدالة والحرية للأسرى الفلسطينيين.

في النهاية، يجب أن يتم إحلال السلام والعدالة في المنطقة من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حل سلمي وعادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بسرعة وحزم لوقف التصعيد العنيف وحماية حقوق الإنسان في فلسطين و يجب أن يتعاون الجميع لتهدئة التوترات وتعزيز الحوار والتفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين. يجب أن يتحلى الزعماء بالحكمة والحذر في استخدام اللغة وأن يعملوا على تهدئة التوترات وخلق بيئة ملائمة للتوصل إلى حل سلمي وعادل في المنطقة.

كاتب صحفي من مصر