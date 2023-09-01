مركز تابع للعتبة الحسينية المقدسة يقيم ثلاث محطات فكرية في زيارة الاربعين

2023/09/01 | 21:51 - المصدر: كتابات في الميزان

مركز الترجمة والتواصل الثقافي التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة أقام ثلاث محطات فكرية في زيارة الأربعين من أجل خدمة الزوار وتقديم النصائح الفكرية والعقائدية لهم، توزعت المحطات الثلاث على ثلاتة مواقع: المدينة القديمة في النجف الأشرف، طريق الجنة في حي أبي طالب، مدينة الزائرين عمود رقم 1066. هذه المحطات انطلقت من يوم 13 صفر وتستمر على طول الزيارة الأربعينية.