2023/09/01 | 21:53 - المصدر: كتابات في الميزان

الحوزة العلمية في النجف الأشرف/ التبليغ الحوزوي المحطات القرآنية يمثل القرآن الكريم المصدر الأساسي للتشريعات الإسلامية، والمنبع الصافي للأخلاق العملية، والمرجع الأم في كل أفعال المسلم، ولذا حثت النصوص كثيراً على تعاهده وقراءته آناء الليل وأطراف النهار. المشروع التبليغي في زيارة الأربعين لم يهمل هذا الجانب الديني المهم، بل أولاه أهمية من حيث نشر المبلغين القرآنيين في محطات خاصة، لتعليم من يرغب من الزوار الكرام قراءة السور القرآنية، خصوصاً ما يتعلق منها بتصحيح الصلاة اليومية، وإقامة بعض المعارض القرآنية الثقافية. وقد شهد هذا العام انتشار (138) محطة قرآنية في إحدى عشرة محافظة من محافظات العراق، وبمشاركة ما يزيد على (480) معلماً ومعلمةً قرآنيين. وقد شهدت هذه المحطات توافد الزوار الكرام للنهل من القرآن الكريم وتعلم تلاوته وقراءته بصورة صحيحة. يُذكر أن التبليغ الحوزوي في النجف الأشرف مستمر بنشر مبلغيه في طول الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة منذ بداية المسير وصولاً إلى كربلاء المقدسة، للإجابة عن مختلف الأسئلة الشرعية والعقائدية والأخلاقية والاجتماعية.