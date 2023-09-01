بالتعاون مع اساتذة الجامعات.. التبليغ الحوزوي يواصل اعماله باستضافة جامعات ذي قار والمثنى وبابل

2023/09/01 | 21:54 - المصدر: كتابات في الميزان

الحوزة العلمية في النجف الأشرف/التبليغ الحوزوي

لجنة النخب/ أساتذة الجامعات.

ما زال التبليغ الحوزوي في النجف الأشرف مستمراً بمهمة التبليغ الديني في طريق يا حسين، طريق الزائرين الساعين مشياً للوصول إلى كربلاء المقدسة، حيث سيد الشهداء (عليه السلام).

واحدة من اللجان العاملة في المشروع هي لجنة النخب لأساتذة الجامعات العراقية، التي تقوم بالتنسيق بين إدارة المشروع التبليغي وبين أساتذة الجامعات العراقية المتنوعة، وقد تم التنسيق هذا العام مع عدد من الجامعات العراقية، وتمت استضافة عدد منهم من جامعات ذي قار والمثنى وبابل.

اليوم، الثالث عشر من شهر صفر الخير 1445 هـ، الثلاثين من شهر آب 2023، استضاف المشروع التبليغي في مقره –موكب العتبتين المقدستين في طريق يا حسين بين النجف وكربلاء- عمداء كليات جامعة ديالى، يتقدمهم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد المنعم عباس كريم، ومعه تسعة من عمداء كلياتها.

من جهته، أثار السيد جعفر الحكيم –الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف- مع الوفد الكريم نقطتين: الأولى: فكرة ضرورة وجود المرجعية المعيارية لصياغة الأداءات الإدارية والعملية والتي عادة ما تبتلى بالنسبية، وإلاّ باتت قوة ضاغطة على التحسين. وقد قدم الإسلام نسخة نموذجية، لولاها لتحولت السلطة إلى هدف، بل إلى إله، وهو ما نفهمه من حركة سيد الشهداء عليه السلام، فهو لم يتحرك لأجل استلام الحكم وإنما لتثبيت النسخة النموذجية، وحفظها في وجدان الناس، وسلب السلطة شرعيتها وتحويلها إلى زمنية.

ودعا الحكيم في النقطة الثانية من حديثه إلى استفادة الجامعات من خزين هذه المسيرة الضخمة في توفير الحياة الرغيدة للناس، ومن خلال تلك الشخصية الإيجابية الكامنة التي تظهر في هذا الموسم. فالجامعات بما تمتلكه من رصيد معرفي ضخم تمثل جانباً مهماً من جوانب المجتمع العراقي عموماً وتكوين سلوكياته العامة، وأن عليها مسؤولية التقاط الأبعاد المدنية في هذه المظاهرة المليونية وتسويقها، من نكران الذات، والبذل والإيثار، وغيرها، فضلاً عن الأبعاد الإدارية في هذه الظاهرة.

فيما أعرب الضيوف عن سعادتهم بعقد مثل هذه اللقاءات، خصوصاً على طريق يا حسين وفي مثل هذه المناسبة المقدسة.

وبين رئيس الجامعة أن جامعة ديالى رفعت شعار (الإمام الحسين عليه السلام رمز وحدتنا) منذ ثلاث سنوات، ضمن برنامج يروم إقامة محاضرات توعوية لطلبتها، ثم تُطبع في كراسات وكتيبات تُحفظ في مكتبة الجامعة، وعلى خلفية هذا اللقاء وعد رئيس الجامعة بإعداد لجان خاصة من أساتذة متخصصين لدراسة أبعاد قضية الإمام الحسين (عليه السلام) وبحث كيفية إدخال مضامينها في ممارسات جامعة ديالى الميدانية، وعدّ أن الحضور في مثل هذه المضامير هو واجب علمي وديني واجتماعي.

وتبادل الضيوف أطراف الحديث مع السيد الحكيم في موضوعات متعددة، تصب في تقوية العلاقة بين الحوزة العلمية والجامعات العراقية، وتنظيم العمل فيما يخدم المجتمع عموماً.