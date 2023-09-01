"الجن" يهاجم قرى بذي قار ويخلف حرائق وخسائر ويطالبهم ببيت في كربلاء (صور)

2023/09/01 | 22:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت قريتان في محافظة ذي قار جنوبي العراق، حوادث غريبة حيث افاد مسؤولون بأن "الجن" هاجم القريتان وخلف حرائق وخسائر مادية.

وفي التفاصيل، قال مسؤولون محليون، ووجهاء في تلك القريتين، لمراسل وكالة شفق نيوز، "قد شهدت قرية آل شجان بقضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار، اندلاع قرابة 17 حريقاً خلال أقل من 20 يوماً بظروف غامضة، فيما بقيت فرق الدفاع المدني عاجزة عن تفسير مصير هذه الحرائق، إذ بقيت مناوبة هناك عدة ايام وهي تشاهد الحرائق تشتعل دون اي سبب يذكر، حتى أن الشبكة الكهربائية لحظة اندلاع هذه الحرائق لم تكن موجودة".

ويقول أحد وجهاء القرية، وهو الشيخ نزار آل شجان لوكالة شفق نيوز، إن "ما حصل لدينا لم نستوعبه لغاية الآن، فإن قريتنا المكونة من 2000 نسمة، شهدت الفترة الماضية وخصوصاً في شهر محرم الحرام حرائق بالجملة، واثارت الهلع لدينا "، مؤكدا ان" الاهالي احضروا احد الأشخاص الروحانيين لتفسير الحالة، حيث اوضح ان الاهالي قاموا بإحراق مكان الجن الخاص في المنطقة وهو يعمل حاليا على الانتقام من الأهالي، وطلب مبلغ 5 مليون دينار عراقي لغرض تخليصنا منه ".

وأضاف، ان" الاهالي رفضوا هذا الأمر الذي اقترحه الشخص الروحاني، فيما تبرع مجموعة من السادة المختصين بهذا الامر عبر اتصال هاتفي وهم من اهالي قضاء الشطرة، للقضاء على هذا الأمر مجاناً، وبالفعل الان القرية، لم تعد ترى الحرائق التي أصابتها خلال الفترة الماضية".

وأشار إلى ان "القرية اصابها الجفاف بشكل كبير خلال السنوات السبعة الماضية، ونحن نعتقد انها مكان نفطي وقد صعد إلى الخارج وتسبب بهذه الحرائق، حيث نطالب الجهات المعنية بإجراء الكشوفات الفنية اللازمة، لإثبات هذه الحالة من عدمها".

وفي قرية ال نياز وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، أبلغ عدد من الأهالي مراسل وكالة شفق نيوز، ان "القرية شهدت الفترة الماضية عدة حرائق دون معرفة أسبابها، وبعد زيارة احد الروحانيين لها، اكد لهم ان شيخ عشيرة الجن، يطلب شراء مكان له في محافظة كربلاء المقدسة، مقابل إنهاء ملف الحرائق في القرية، بعد تعريض مكانه الحالي في القرية للاعتداء من قبل اهلها".