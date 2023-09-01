2023/09/01 | 22:03 - المصدر: ساجدة الموسوي

ساجدة الموسوي

يا خيرَ كريمٍ يرحمك اللّه

ما مات كريمٌ موت الطّاعنِ في السّنِّ

ولا من عبث الأقدار

ما زال بريعان العمر

لكن قتلوه الأمريكان

نتذكّر أيام القصف

حين رموا بغداد بوابل يورانيوم …

قتلوه .. ومثل كريم ٍ قتلوا الآلاف ..

يرحمك اللّه يا خير كريمٍ ٍ

يا ابن الأصلاء

وفّيتَ عراقك والنّاس جميعاً..

من روحك أمطرت

فما أعذبَ تلك الأمطار !

يا حامل في القلب مع الحبّ وعُسر ِ الحال ِ

وهمِّ الدّاءِ ، بلادَك والدّنيا ..

يامن أعطيتَ وأعطيتَ بلا مننٍ

أروعَ ماعندك ..

لم يسأل أحدٌ عمّا في جيبك !!

لكنَّ الأحرار أحبّوك

أحبّوا شعرك

وأحبّوا صدقك…

فوداعاً يا خيرَ كريمٍ

ستظلُّ كما أنتَ بقلب محبّيك الأحرار

قمراً للشعرِ

ونهراً من أقمار