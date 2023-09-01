2023/09/01 | 22:04 - المصدر: خليل ابراهيم العبيدي

بغداد تحلم بالقطار والمطار – خليل ابراهيم العبيدي

من حق عاصمة الحضارة أن تحلم بقطار يجوب أحيائها ، أو مطار جديد يسفر أبناءها ، لم لا واسطنبول بنت مطارها الجديد رغم فخامة مطار اتاتورك ، ووجود مطار صبيحة ، لا وجه للمقارنة بين إمكانيات العراق وإمكانية تركيا ، بل المقارنة قائمة بين كفاءة المسؤول وترهات الشخص المفروض على الملاك.

اينما تذهب في عواصم العالم تجد المترو أو القطار. ، واينما تسافر تجد حداثة المطار ، واليوم يحلم االبغداديون بولادة القطار الموعود ، أو يحلم المواطن بخطة دولة لإقامة مطار جديد عند منطقة خان بني سعد لتقادم مطار بغداد المقام عام 1982، والاهمال الذي يلاقيه هذا المهبط المظلوم ، وثمة امل بأن تحقق حكومات المحاصصة احلام أهل العاصمة المشروعة ….