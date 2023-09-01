بيتيس يتوصل إلى اتفاق لضم نجم برشلونة

2023/09/01 | 22:20 - المصدر: واع

متابعة - واعتوصل نادي ريال بيتيس لاتفاق مع برشلونة، على التعاقد مع عبد الصمد الزلزولي، لاعب الفريق الكتالوني، لضمه خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن برشلونة وبيتيس توصلا لاتفاق بشأن عملية انتقال الزلزولي، بعد مفاوضات بدأت مساء أمس الخميس وانتهت اليوم الجمعة.وأضافت، أن" الانتقال سيدر على برشلونة مبلغا يزيد على 10 ملايين يورو، وسيحصل النادي على 50% من نسبة بيع اللاعب في المستقبل".وأشارت الصحيفة، إلى أن "برشلونة كان يرغب في الإبقاء على الزلزولي خاصة بعد الموسم المميز الذي قدمه مع أوساسونا، بجانب أن مدربه تشافي بدأ الاعتماد عليه نظرا لسرعته ومهارته، إلا أن اللاعب هو من أراد المغادرة للحصول على دقائق أكثر".ومن المتوقع أن يعلن بيتيس تعاقده الرسمي مع الزلزولي خلال الساعات القليلة المقبلة.