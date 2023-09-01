2023/09/01 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت هيئة المواكب الحسينية في ديالى، اليوم الجمعة (1 أيلول 2023)، بان 1500 زائر ايراني يدخلون كل ساعة عبر منفذ المنذرية الحدودي مع ايران شرق المحافظة.

وقال رئيس الهيئة علي احمد طاهر لـ"بغداد اليوم"، انه "بدءاً من اليوم دخلنا فعليا الذروة مع وصول عدد الزائرين الى 1500 زائر كل ساعة اي اننا امام 45 ألفاً خلال 24 ساعة".

وأضاف، ان "إجمالي عدد من دخلوا الى الأراضي العراقية من الزوار الايرانيين عبر المنذرية يقترب من 400 ألف وقد يصل الى 500 ألف خلال الساعات 72 القادمة" مؤكدا بان "خطة زيارة الأربعين رغم الاعداد الكبيرة تسير وفق ما خطط له دون أي خروقات فيما توصل المواكب الخدمية في تقديم خدماتها من الطعام والشراب وغيرها".

وأشار طاهر الى، ان "ديالى أمام أكبر تدفق بشري في تاريخ الزيارة الدينية على الاطلاق وتحولت الى نقطة مهمة في زيارة الأربعين على مستوى البلاد بعد فتح معبر المنذرية الحدودي".

وكانت وزارة الداخلية، اعلنت صباح اليوم الجمعة ان عدد الوافدين منذ بداية مراسم الزيارة لغاية أمس بلغ مليونين و654 ألفاً و643 وافداً.