2023/09/01 | 23:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكد عمار فرهاد رئيس نادي زاخو يوم الجمعة، أن النادي وقع عقد الدولي امجد عطوان اليوم لموسم واحد ليكون ضمن لاعبي فريق زاخو بدوري المحترفين الموسم المقبل.

وقال فرهاد لوكالة شفق نيوز؛ إن عطوان سيلتحق بالفريق بعد انتهاء مهمته مع المنتخب في بطولة ملك تايلاند الدولية حسب الاتفاق بين الطرفين.

واوضح ان الادارة والكادر التدريبي اصرا على التعاقد مع اللاعب امجد عطوان كونه لاعباً مؤثراً وسيكون اضافة جيدة للفريق في الموسم المقبل.

وأشار إلى ان النادي سبق وأن اتفق مع عطوان على مبلغ 650 مليون دينار وقد أتم العقد اليوم وتم تقديمه لوسائل الاعلام.

وبين أن زاخو سيدخل معسكراً تدريبياً في تركيا وسيلتحق امجد عطوان بالمعسكر فور انتهاء المنتخب من بطولة تايلاند الدولية.

وكان كت ادارة زاخو تعاقدت مع المدرب القطري طلال البلوشي لقيادة كرة زاخو للموسم المقبل وهو العقد الاول في تاريخ الكرة العراقية مع مدرب قطري.