2023/09/02 | 00:06 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

توفي، اليوم الجمعة، رجل الأعمال المصري محمد الفايد، في بريطانيا عن عمر يناهز 94 عاماً، وشيعت الجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد ريجانز بارك في لندن، وذلك وفق ما نشره صهره، رجل الأعمال أشرف حيدر على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك.

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حيث قال حيدر: "توفي اليوم إلى رحمة الله تعالى، جد زوجتي رجل الأعمال المصري محمد الفايد".

وفاة محمد الفايد في بريطانيا

الراحل توفي في بريطانيا، بعد مسيرة طويلة في مجال الاقتصاد والأعمال، وشيعت الجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد ريجانز بارك في لندن.

جدير بالذكر أن محمد الفايد ملياردير ورجل أعمال مصري، ولد بمدينة الإسكندرية في منطقة رأس التين 27 يناير/كانون الثاني 1929، لأب بسيط كان يعمل مدرساً للغة العربية، وعمل الفايد في صغره بعدة أعمال، حيث عمل عتال بضائع بميناء الإسكندرية، وانتقل خلال منتصف ستينيات القرن الماضي، إلى المملكة المتحدة حيث جمع ثروته.

وكان محمد الفايد يحتل المرتبة الـ12 في قائمة أثرياء العرب، بصافي ثروة 2 مليار دولار، ويحتل المرتبة الـ1516 عالمياً، وفقاً لتصنيف فوربس، ويعرف الفايد بكونه كان مالكاً لمتجر هارودز الشهير في لندن، الذي باعه لقطر بقيمة مقدرة بـ2.4 مليار دولار عام 2010. كما يملك فندق (Ritz Paris) الذي أعيد افتتاحه عام 2016، بعد تجديدات دامت 4 سنوات، حيث سُميت الغرف والأجنحة بأسماء ضيوف الفندق من المشاهير مثل (Coco Chanel). وسبق أن باع الفايد عام 2013، نادي فولهام الإنجليزي لكرة القدم إلى الملياردير شاهد خان، بقيمة مقدرة بلغت 300 مليون دولار.

يذكر أيضاً أنه تم التطرق مؤخراً إلى أكثر من جزء وفترة زمنية بقصة حياته بالجزء الخامس من the crown وكيف وصل ليكون على علاقة جيدة بالعائلة المالكة من خلال الأميرة ديانا التي أصبحت لاحقاً حبيبة ابنه عماد دودي.

مسيرة محمد الفايد

عمل في صغره بعدة أشغال، بينها عتال بضائع بميناء الإسكندرية. وخلال منتصف ستينيات القرن الماضي انتقل إلى المملكة المتحدة حيث جمع ثروته.

بدأ في تكوين ثروته عندما سافر إلى السعودية، وتزوج الكاتبة سميرة خاشقجي شقيقة رجل الأعمال السعودي المعروف عدنان خاشقجي، الذي ساعده في الدخول إلى تجارة الاستيراد بالمملكة المتحدة، فأصبح لاحقاً مسؤولاً عن ثروة سلطان بروناي وأقنعه باستثمار أمواله في إنجلترا.

"عربي بوست"