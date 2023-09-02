قيس الخزعلي يشكر رئيس اقليم كوردستان

2023/09/02 | 00:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ثمن زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، يوم الجمعة، موقف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بتخصيص 100 حافلة لنقل زوار أربعينية الإمام الحسين.

pic.twitter.com/Ru1mQkllGI — قيس الخزعلي (@Qais_alkhazali) September 1, 2023

وكان مصدر في مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كشف أمس الخميس، عن مشاركة رئاسة إقليم كوردستان بإرسال 100 باص حديث ضمن الخطة الحكومية الخاصة بنقل وتفويج الزيارة الأربعينية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مكتب رئيس الوزراء اقترح على رئاسة إقليم كوردستان المشاركة ضمن خطة النقل، والمقترح حظي بتأييد وتفاعل من قبل رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني".

وأوضح المصدر أن "خطة النقل لهذا العام تختلف عن الأعوام السابقة"، مؤكدا أن "توجيهات السوداني باستئجار نحو 1200 باص كبير إلى جانب 200 باص صغير لإضافتها إلى أكثر من 2000 من الباصات والسيارات الحكومية وتسيير 23 قطاراً، لمنع ابتزاز واستغلال الزوار أثناء عملية النقل من وإلى كربلاء".