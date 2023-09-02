وفاة الفنان العراقي ياس خضر

2023/09/02 | 01:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نعت نقابة الفنانين العراقيين فجر اليوم السبت (2 أيلول 2023)، الفنان العراقي الكبير ياس خضر.

وقالت النقابة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ببالغ الحزن والاسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل صوت الأرض الفنان ياس خضر".

وبينت أن الفنان الراحل "وافته المنية مساء هذا اليوم في بغداد إثر مرض عضال سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

وتوفي الفنان ياس خضر بعد اقل من 24 ساعة من وفاة الشاعر العراقي كريم العراقي.