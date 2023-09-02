مانشستر يونايتد يعلن صفقة سفيان أمرابط

2023/09/02 | 01:45 - المصدر: واع

متابعة - واعأتمَّ نادي مانشستر يونايتد، تعاقده مع لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط، قادمًا من فيورنتينا في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2023-2024.وأعلن المان يونايتد، في بيان رسمي مساء اليوم الجمعة، تعاقده مع أمرابط على سبيل الإعارة حتى يونيو/حزيران 2024.ودخل اليونايتد في مفاوضات مكثفة على مدار الساعات الماضية من أجل إنجاز الصفقة، التي أبرمها في اللحظات الأخيرة من الميركاتو.من جانبه، قال أمرابط فور توقيع عقد انتقاله للشياطين الحمر: "إنه لشرف كبير لي بعدما أصبحت لاعبًا في مانشستر يونايتد".وأكمل "كنت بحاجة للتحلي بالصبر من أجل هذه اللحظة، لكنني شخص يستمع دومًا لقلبه، والآن أمثل نادي أحلامي".وأعرب الدولي المغربي عن رغبته في إضافة الحيوية للتشكيلة الحالية، مشيرًا إلى تحليه بالحماس والشغف داخل أرض الملعب، وهو ما ينعكس على أدائه.