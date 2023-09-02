اتحاد الكرة يلتقي المنتخب الأولمبي

2023/09/02 | 09:05 - المصدر: واع

بغداد - واع

التقَى رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال وفدَ المنتخب الأولمبيّ الذي يعسكر في البصرة استعداداً لخوض غمار التصفياتِ الأولية المؤهلة لبُطولةِ آسيا وحضر اللقاء عضو الاتحاد غانم عريبي.

وأكد رئيسُ الاتحاد في بيان للقناة الاعلامية لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية ( واع ) "أهميةِ هذه التصفيات، وحثّ اللاعبين على تقديم قُصارى الجهود من أجل تجاوز دوري المجموعات والتواجد في النهائيات الآسيويّة المؤهلة لاولمبياد باريس".

واشار الى أن "المنتخبَ يمتلكُ مجموعةً من المواهب التي من شأنها أن تعزز صُفوفَ المنتخب الوطنيّ مستقبلاً، ومن الضروري أن يكون لهم موطئ قدم للمستقبل، وهذا ما تنتظره الجماهير العراقيّة منهم".

إلى ذلك، وعد الجهاز الفنيّ ولاعبو المنتخب الأولمبي بأن يمثلوا الوطن خيرَ تمثيل في تصفياتِ الكويت من خلال تقديم الأفضل في المباريات الثلاث، الهدف الأول الذي يعدّوه لهم قبل ولوج النهائيات القارية.