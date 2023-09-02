ليفربول يعزز صفوفه في اللحظات الأخيرة

2023/09/02 | 09:05 - المصدر: واع

متابعة - واعنجح نادي ليفربول في إكمال القطعة الناقصة بخط وسط الفريق، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية بدقائق معدودة، وذلك بتعاقده مع لاعب بايرن ميونيخ .وأعلن النادي الإنجليزي في بيان رسمي تعاقده مع ريان جرافنبيرش بعقد طويل الأمد، لينهي رحلة الدولي الهولندي في ملعب أليانز أرينا بعد عام واحد.وكافح جرافينبيرش لحجز مكان في التشكيلة الأساسية مع البايرن، لكنه شارك في 3 مباريات فقط بالدوري.المصدر : كورة