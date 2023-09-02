2023/09/02 | 09:05 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق المهاجم البرتغالي جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد، حلمه بالانضمام إلى نادي برشلونة في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2023-2024.وأصدر نادي أتلتيكو مدريد بياناً رسمياً يعلن خلاله تمديد عقد فيليكس لموسمين إضافيين، مع إعارته إلى برشلونة.وأوضح أن "أتلتيكو وبرشلونة توصلاً لاتفاق يقضي بانتقال فيليكس إلى البارسا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم".ووقع الدولي البرتغالي على عقد جديد مع الأتليتي حتى حزيران 2029، من أجل السماح له بالانتقال إلى البلوجرانا.وأكد النادي الكتالوني الصفقة بمقطع فيديو يتضمن الأخبار التي نقلت تصريحات فيليكس عن أمله في الانتقال للبارسا، معلقا عليه بعبارة "حلمه أصبح حقيقة".واستعان برشلونة بعدها أيضا بصورة تخيلية لفيليكس وهو شاب، بينما يجلس أمام نفسه وهو طفل، مع إرفاق تصريحه الذي جاء فيه "حلمي دائما منذ أن كنت طفلا"، في إشارة لرغبته منذ سنوات في اللعب للبلوجرانا.المصدر: كورة