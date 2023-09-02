وزير النقل السابق: الربط السككي بمثابة ’رصاصة الرحمة’ على ميناء الفاو (فيديو)

2023/09/02 | 09:16 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

علق وزير النقل السابق والنائب الحالي عامر عبد الجبار، السبت، على مشروع الربط السككي بين العراق وإيران.

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وقال عبد الجبار في مقطع مصور، تابعه "ناس" (2 أيلول 2023)، إن "الربط السككي مع ايران لا ينحصر بنقل المسافرين والادعاء كاذب لعدم ورود اي حصرية بذلك وكان الاجدر تحديد مواصفات السكة بحمولة محورية 15 طنا وغير ذلك فهي خداع للشعب وتوقيت وضع حجر الاساس اثناء انشغال المواطنين في الزيارة الاربعينية مقصود".