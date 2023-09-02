2023/09/02 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم السبت (2 أيلول 2023)، إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على سبعة أشهر منهية سلسلة خسائر استمرت أسبوعين، وذلك بدعم من توقعات نقص الإمدادات.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد السعودية خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا إلى أكتوبر، مما يطيل أمد قيود الإمدادات التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في التكتل المعروف باسم أوبك+ لدعم الأسعار.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.39 دولار أو نحو 1.7 بالمئة إلى 85.02 دولار للبرميل.

وارتفع في وقت سابق إلى 85.81 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 16 نوفمبر تشرين الثاني.