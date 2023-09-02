العراق يزيد صادراته النفطية للأردن ويكشف معدل سعره

2023/09/02 | 10:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، أن العراق زاد صادراته النفطية للأردن لشهر آب، فيما كشف عن معدل سعر النفط الخام المصدر إليها والذي بلغ 70.22 دولارا.

وبهذا يكون العراق قد باع البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن في الشهر الماضي بأقل من 13.13 دولارا عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط والبالغ من 83.35 دولاراً، بحسب الإحصائية الصادرة عن سومو .

وقالت سومو في احصائية على موقعها واطلعت عليه شفق نيوز، إن "مجموع الصادرات النفطية الى الأُردن خلال شهر آب الماضي ارتفعت لتبلغ 464 الفاً و 725 برميلاً"، مبينة ان "معدل التصدير بلغ 15 آلاف برميل يوميا".

وأضافت شركة تسويق النفط العراقية ان "معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 70.22 دولاراً"، مشيرة إلى أن "قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت نحو 33 مليون دولارا".

وأقر مجلس الوزراء العراقي -خلال اجتماعه، في 28 مارس/آذار 2023، توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتجهيز النفط الخام بين وزارة النفط، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، مبينا ان التمديد سيكون لسنة واحدة، بدءًا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

وكان الأردن تلقى في أيلول 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل أن يوقفها في شهر شباط 2022 نتيجة انتهاء العقد لتتم المباشرة مرة أخرى في نيسان، ليتم إيقافها في شهر آب لتعاود من جديد في شهر ايلول الماضي 2022.

واتفق الأردن مع العراق على زيادة وارداته النفطية الى 450 الف برميل شهريا بدلا من 300 ألف برميل وابتداء من شهر آب الماضي.

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية إلى الأردن عبر الشاحنات الحوضيات بمعدل 15 ألف برميل يوميا تقريبا.