السوداني يضع الحجر الأساس لمشروع الربط السككي بين العراق وإيران

2023/09/02 | 10:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وضع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت، الحجر الأساس لمشروع الربط السككي، في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة، لنقل المسافرين وزائري العتبات المقدسة، بين إيران والعراق، بحضور نائب الرئيس الجمهورية الإيرانية محمد مخبر.

وتوقع مخبر، في تصريح له نقلته وسائل اعلام رسمية إيرانية بأن تشهد عملية التبادل التجاري بين بلاد والعراق "قفزة هائلة" بعد استكمال مشروع خط سكة حديد (البصرة - شلمجة) الإستراتيجي، مضيفا أن هذا المشروع، سيربط السكك الحديدية بين البلدين ومن شأنه أن يكمل طرق النقل الدولية.

وقال مخبر إنه: سيتم استكمال هذا المسار المهم بتعاون البلدين خلال العامين المقبلين، في إطار سياسة تعزيز العلاقات مع الجيران وبعد عامين من المتابعة المستمرة ونأمل أن يكون مصدر خير وبركة لدولتي إيران والعراق وكذلك لدول المنطقة.

واعتبر ربط خطوط السكك الحديدية الإيرانية بالعراق وامتدادها إلى البحر الأبيض المتوسط بعد عدة عقود "حدثا سعيدا"، مردفا بالقول إنه "سنشهد قفزة هائلة في التبادل التجاري بين البلدين مع استكمال مشروع الربط السككي .

وأضاف نائب رئيس الجمهورية الإيرانية، أن الدول التي تقع في شرق العالم، يمكنها الوصول والتواصل مع دول البحر الأبيض المتوسط من خلال هذا الخط السكة الحديد.كما نأمل أن يلعب هذا الخط دورا خاصا في تسهيل السفر بين إيران والعراق.

ومضى بالقول، إن الجهود تتمثل في تنفيذ المشروع حيث تم بناء حوالي 1.4 كيلومتر من هذا الطريق بعد 1600 عملية إزالة ألغام، ووصلنا إلى الحدود.

وتابع، مخبر، أن إيران تولت مسؤولية إزالة الألغام بطول 16 كيلومتراً في نطاق الخطة وأنجزت هذه المهمة؛ كما أن إزالة الألغام من مسافة 16 إلى 18 كيلومتراً القادمة هي مسؤولية العراق.