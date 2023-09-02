2023/09/02 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (2 أيلول 2023)، بتمكن فرق الدفاع المدني من انقاذ ستة اشخاص من عائلة واحدة وسبعة من زوار الاربعينية في بابل.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ ستة اشخاص من عائلة واحدة وسبعة من زوار الاربعينية من أهالي محافظة ذي قار، من تحت انقاض منزل انهار عليهم في ناحية القاسم جنوب بابل".

وأضاف أن "خمسة اشخاص تعرضوا لاصابات بسيطة وتم نقلهم الى مستشفى الحلة الجراحي".



