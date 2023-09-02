2023/09/02 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكدت الحكومة العراقية، اليوم السبت، (2 أيلول 2023)، ان مشروع الربط السككي (بصرة- شلامجة)، بين العراق وإيران سيكون لنقل الافراد، فيما استعرضت اهم فوائده، في الوقت الذي يستعد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لوضع حجر الاساس للمشروع اليوم السبت في البصرة، مقابل تسجيل اعتراضات من قبل اوساط شعبية وسياسية.

وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، لـ"بغداد اليوم"، انه "سيتم اليوم السبت وضع حجر الأساس للمشروع بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومسؤول ايراني رفيع بموجب اتفاق بين البلدين".

وبين، ان "المشروع لنقل المسافرين فقط وتنشيط القطاع السياحي بين البلدين وأبعد من ذلك وصوله الى دول وسط قارة آسيا وخاصة في مراسم الزيارة الأربعينية بعدما كان مواطنو تلك الدول من وسائل النقل".

وعن الأهمية الاقتصادية قال العوادي "الربط السككي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الدولي وفي العراق كذلك وهو مشروع مفتوح أمام كل دول الجوار مثل السعودية وسوريا وتركيا".

وأكد ان "سكك الحديد الموضوعة لخط شلامجة – بصرة مخصصة لنقل المسافرين والأهم من ذلك هو عدم بقاء العراق منعزلاً".

وأوضح العوادي، ان "تنفيذ المشروع مناصفة بين العراق وايران وكل طرف ينفذ ما يتعلق به الى حدود الالتقاء للمشروع".

وكانت الحكومة العراقية، أعلنت في وقت سابق اليوم انه "سيتم اليوم السبت وضع الحجر الأساس لانطلاق أعمال تنفيذ هذا المشروع الحيوي، لنقل المسافرين والزائرين بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو من مشاريع النقل المهمة في المنطقة، وسيسهم أيضاً، بشكل فعال، في نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق.

يذكر ان مجلس الوزراء أقر في جلسته الأسبوع الماضي ما يتعلق بمشروع سكة حديد بصرة - شلامجة، ما يلي:

1- قيام محافظة البصرة بالحصول على مصادقة الدوائر المعنية كافة على المسار المقترح من قبلها، ويتم تثبيته في التصميم الأساس للمحافظة، بما لا يتعارض مع أي نشاط أو مشاريع مستقبلية.

2- استحصال الموافقات الأصولية بتخصيص الأراضي العائدة للدولة، التي يمر بها المسار لأغراض مشروع خط سكة حديد بصرة– شلامجة.

3- قيام محافظة البصرة بإزالة كل التجاوزات على مسار السكة الجديد المقترح من محافظة البصرة.

4- قيام وزارة البيئة/ دائرة شؤون الألغام بتحديد المناطق الملوثة بالألغام على المسار الجديد المقترح من محافظة البصرة.

5- تتولى وزارة النقل تحديد مبالغ الاستملاك لإدراجها ضمن المشروع لدى وزارة التخطيط.

يشار الى ان المشروع يواجه آراء سياسية وشعبية معارضة باعتبار انه سيقضي على موانئ العراق وابرزها الفاو الكبير كون "الربط السككي يضر بالعراق، حيث سيجعل السفن تتوجه لموانئ الكويت وإيران، الأمر الذي سينعكس سلبًا على الاقتصاد العراقي.