وزير الداخلية يلتقي القيادات الأمنية في النجف الأشرف

2023/09/02 | 12:30 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع – حيدر فرمانوصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، الى محافظة النجف الأشرف.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الشمري وصل الى النجف الأشرف والتقى بالقيادات الأمنية في محور الحيدرية"، مبيناً أن "وزير الداخلية اتجه الى مركز المدينة للاطلاع على إجراءات تأمين الزيارة والخدمات المقدمة للزائرين".