رئيس الوزراء يؤكد أهمية مشروع الربط السككي في نقل المسافرين من إيران وبلدان وسط آسيا

2023/09/02 | 12:45 - المصدر: واع

بغداد- واع

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أهمية مشروع الربط السككي في نقل المسافرين من إيران وبلدان وسط آسيا.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس الوزراء وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي بمنفذ الشلامجة في البصرة، لنقل المسافرين وزائري العتبات المقدسة، بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحضور نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر".

واشار البيان الى أن "رئيس الوزراء رحب في كلمة ألقاها خلال الحفل، بنائب رئيس الجمهورية الإسلامية والوفد المرافق له، كما ثمّن دور السادة وزير النقل ومحافظ البصرة والمستشارين وباقي المسؤولين في وزارة الخارجية واللجان والوزارات، على ما بذلوه من جهد استثنائي، للمضيّ بهذا المشروع الكبير."

وأكد السوداني على "أهمية مشروع الربط السككي في نقل المسافرين وزائري العتبات المقدسة، من إيران وبلدان وسط آسيا، فضلاً عن أهميته في تعزيز البنى التحتية لاقتصاد العراق وزيادة نموه"، مبيناً أنّ "المشروع قد خضع لسنوات من النقاش وتم الاتفاق على إكماله بين العراق وإيران عام 2021".

وأوضح أنّ "الربط السككي عبر منفذ الشلامجة هو حلقة من حلقاتٍ مُتعددة لنقل المسافرين وزائري العتبات المقدسة، من المقرر أن تصل إلى محافظتي النجف الأشرف وكربلاءَ المقدسة".

من جانبه، نقل مخبر "تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد ابراهيم رئيسي إلى رئيس مجلس الوزراء"، مشيداً "بالخطط التنموية التي شرعت بها الحكومة العراقية في مختلف القطاعات، كما أكد دعم بلاده نجاح العراق اقتصادياً وتنموياً".