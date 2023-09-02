2023/09/02 | 12:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مدرب منتخب العراق الأولمبي راضي شنيشل، أن المنتخب سيخوض اخر وحداته في البصرة اليوم السبت ، بينما سيتوجه فجر يوم غد الأحد إلى الكويت، استعدادا للمشاركة في التصفيات الاسيوية تحت 23 عاماً المقررة انطلاقها في السادس من الشهر الحالي.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز، أن المنتخب أصبح جاهزا لخوض مباريات التصفيات في الكويت سيما بعد انتهاء المعسكر التدريبي المقرر اليوم بعد اخر وحدة تدريبية.

واضاف ان المباريات الودية الأربعة التي خاضها الفريق كانت ذو فائدة كبيرة للاعبين، سيما بعد أن تعرفنا على مستوى الفريق بشكل عام وشخصنا نقاط القوة والضعف في صفوف اللاعبين.

واضاف: قمنا باستدعاء اربعة عشر لاعبا محترفاً للانضمام للمنتخب للمشاركة في تصفيات آسيا المقررة في الكويت لكن لم ينخرط مع المنتخب سوى خمسة لاعبين محترفين بسبب التزاماتهم مع أنديتهم وعدم جاهزية البعض .

وأوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا للمنتخبات الاولمبية دون 23 عاماً المؤهلة لدورة باريس 2024، المنتخب الاولمبي العراقي في المجموعة (F) إلى جانب منتخبات الكويت وتيمور الشرقية ومكاو.

وتقام منافسات التصفيات بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، حيث ستقام المباريات في الكويت

ويستهل منتخب العراق الاولمبي مبارياته يوم الأربعاء 6 أيلول الحالي منتخب ماكاو ،ويلاقي يوم السبت الموافق 9 من أيلول منتخب تيمور الشرقية ، بينما يختتم مواجهاته يوم الثلاثاء الموافق 12 من أيلول بلقاء منتخب الكويت.

وكشف المدرب راضي شنيشل، عن القائمة النهائيّة التي ستخوض غمار التصفيات المؤهلة للنهائياتِ الآسيويّة.

وضمت القائمة، كل من "كميل سعدي وحسن عباس ومحمد حسن وزيد تحسين ويوسف إمام وآدم طالب وحسين عامر ومصطفى سعدون و كرار سعد و كرار محمد واموري فيصل ومنتظر عبد الأمير ونهاد محمد و علي جاسم ورضا فاضل و حسين عبد الله وذو الفقار يونس ومصطفى وليد وكاظم رعد و عمار غالب ومنتظر محمد و الاسكندر اوراها وبلند ازاد عمر ".