مختص يتحدث عن أهمية بناء مجمعات سياحية عملاقة بتمويل شركات أجنبية في بغداد

2023/09/02 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

علق المهندس المعماري سيف العمران، اليوم السبت (2 أيلول 2023)، حول أهمية بناء مجمعات سياحية عملاقة بتمويل شركات أجنبية في بغداد.

وقال العمران، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك أهمية حضارية وتاريخية وحتى اقتصادية كبيرة في بناء مجمعات سياحية عملاقة بتمويل شركات أجنبية في بغداد"، مبينا أن "هذا الامر سوف ينشط حركة السياحة بشكل كبير جداً، بهذا القطاع المهمل منذ سنين طويلة".

وبيّن أن "الحكومة العراقية تستطيع فرض الشكل الأساسي لأي تصميم تريد تنفيذه لأي مشروع سياسي او استثماري، كما ان بغداد وباقي المدن العراقية تحتاج الى معالم سياحية حضارية، حتى يشهد هذا القطاع نشاطا فعليا، فغياب تلك المعالم، يمنع الكثير من السياح الأجانب من القدوم الى بغداد وبعض المدن العراقية الأخرى".

مستمد من تراث العراق وحضارته



وفي 25 آب الماضي، شهدت العاصمة بغداد، وضع الحجر الاساس لمجمع سياحي كبير مستمدة تصاميمه من تراث العراق وحضارته، وبمساحة بناء تبلغ 115000 متر مربع، و 23 طابقا و 242 غرفة فندقية بمساحات مختلفة، وسيتضمن المشروع ايضا 22 جناحاً رئاسياً ومركزاً للمؤتمرات الرسمية.

وقبل ذلك، أطلق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، العمل في مشروع بناء مجمع سياحي كبير وسط بغداد، يضمّ فندقاً ومجمعاً سكنياً من تنفيذ شركة استثمار القابضة القطرية.

وقال السوداني في كلمته باحتفالية إطلاق المشروع ان "بناء مجمع سياحي كبير وسط بغداد سيكون مشروعا سياحياً وخدمياً وتنموياً" مرحباً بـ"المستثمرين من دولة قطر وشكرهم على روح المبادرة في تنفيذ باكورة التعاون مع العراق".

وأضاف ان "التعاون الواعد بين العراق وقطر انطلق انطلاقة جادة" مبينا ان "بغداد اليوم هي قلب النشاط التجاري والثقافي والسياسي والاقتصادي".

وأشار الى ان "المشروع السياحي سيكون علامة مميزة وتحفة معمارية في بغداد لاسيما وان قطر لديها شركات وتجارب رائدة في الاستثمار".

وبين ان "المشروع السياحي يعد أول مشروع ضمن سياق التعاون بين العراق وقطر والعراق يمتلك فرص استثمارية واعدة والحكومة تقدم الدعم والتسهيلات اللازمة".

وفي (6 آب 2023)، تسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المخططات الخاصة بمشروع بناء مجمع سكني "ضخم" وسط العاصمة بغداد.

وأكد السوداني، أن "المشروع سيضيف قيمة عمرانية واستثمارية وتنموية للعراق بشكل عام وبغداد بشكل خاص".