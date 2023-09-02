تحديد تسعيرة الأمبير للمولدات خلال أيلول في بغداد

2023/09/02 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حددت محافظة بغداد، اليوم السبت (2 ايلول 2023)، تسعيرة الأمبير للمولدات الأهلية والحكومية لشهر ايلول الحالي.

وذكرت المحافظة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تقرر تحديد تسعيرة الأمبير لشهر ايلول للمولدات الأهلية والحكومية على وفق ما يلي:

- تسعيرة التشغيل (العادي) من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1 ليلاً بـ (6) آلاف دينار

- تسعيرة التشغيل الليلي من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 6 صباحاً بـ(8) آلاف دينار

- تسعيرة الأمبير للتشغيل الذهبي ولمدة 24 ساعة بـ(13) ألف دينار

وأعطت المحافظة وفقاً للبيان "لمسؤول الوحدة الإدارية صلاحية تحديد سعر الأمبير (تقليل التسعيرة فقط)، بما يتلائم مع تجهيز الطاقة الكهربائية لمناطقهم".



