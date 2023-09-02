جثة متفحمة وتسع إصابات بحادثين منفصلين في ديالى

2023/09/02 | 13:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بمصرع مدني بحادث سير مروع جنوب بعقوبة، فيما أصيب 9 آخرون بحادث ثانٍ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدنياً لقى مصرعه بعد احتراق عجلته نوع BMW على طريق ناحية بهرز السياحي 10 كم جنوب بعقوبة".

واضاف، أن "الفرق الصحية والدفاع المدني لم تتمكن من التعرف على هوية الضحية بسبب تفحم جثته"، مشيرا إلى أن "جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

في السياق، لفت المصدر إلى أن "9 أشخاص أصيبوا بينهم 3 حالات حرجة بتصادم 5 عجلات على طريق حمرين (الجبل) جراء السرعة المفرطة وعدم الانتباه لمطبات الطريق".

واضاف، ان "المصابين نقلوا الى مستشفى قريب لتلقي العلاجات اللازمة فيما اتخذت السلطات المرورية الاجراءات اللازمة".

وتشهد ديالى حوادث مرورية مستمرة لأسباب متعددة منها الطرق واهمال قواعد السلامة او الحوادث العرضية الأخرى.