عمليات كربلاء تحذر من مجاميع تعتدي على ايرانيين وعراقيين لإشاعة الفوضى بين الزائرين

2023/09/02 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت قيادة عمليات كربلاء، اليوم السبت (2 أيلول 2023)، دخول مجاميع من "منظمة خلق" تقوم بالاعتداء على زوار ايرانيين وعراقيين وعلى أصحاب المواكب.

قيادة العمليات قالت في بيان تلقته "بغداد اليوم": "دخول مجاميع من منظمة خلق يتكلمون لغتين عراقي وايراني عن طريق كردستان والهدف التوجه الى كربلاء".

وأضاف البيان، أن "تلك المجاميع تنقسم الى قسمين" مبينا، أن "المجموعة الأولى تقوم بالاعتداء على زوار ايرانيين ويتكلمون عراقي، والمجموعة الثانية تقوم بالاعتداء على زوار عراقيين ويتكلمون ايراني، فيما يقوم آخرون بزرع الفوضى ويعتدون على أصحاب المواكب بهدف إشاعة الفتنة بين الزوار".

وتابع: "ثم يعمل الإعلام عمله من اجل تهييج الجماهير وادخال البلاد في فوضى وفتنة لا يحمد عقباها".

ودعا البيان إلى "تعميم هذا التنبيه لكل زائر حتى يكون على بينة ولا ينجر الى الفتنة".