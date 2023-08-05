الإطاحة بعنصر إرهابي في الأنبار

2023/09/02 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – الأنبار

اعلنت وكالة الإستخابارات العسكرية، اليوم السبت (2 أيلول 2023) الإطاحة بأحد العناصر الفعالة لداعش الإرهابي في محافظة الأنبار.

وذكرت الوكالة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "إستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة العاشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الأربعين تم إلقاء القبض على احد الارهابيين الفعالين في صفوف داعش الإرهابي".

وأضافت أنه "تم نصب كمين محكم في سيطرة الأقواس التابعة إلى قضاء كرمة الفلوجة بمحافظة الأنبار وهو من المدرجين في قاعدة البيانات كونه مطلوب للقضاء وفق احكام المادة 4 ارهاب".

وأشارت الوكالة الى "تسليم التهم للجهات المختصة أصولياً".