مصر تشارك بمعرض في بغداد لزيادة صادراتها الطبية إلى العراق

2023/09/02 | 15:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ينظم المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية المشاركة المصرية في المعرض الدولي Health expo Iraq المقرر إقامته في بغداد خلال الفترة من 14 إلي 16 أيلول/ سبتمبر 2023 بالتعاون مع شركة "أكسبو كونسلتنت" العالمية في إطار خطة تنمية الصادرات المصرية التي تنتهجها الحكومة خلال الفترة الحالية، وفقا لما نشرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية اليوم السبت.

وكشف المجلس التصديري للصناعات الطبية الدوائية عن مشاركة 21 شركة من كبري شركات الأدوية المستلزمات الطبية وكبرى المستشفيات بمصر في معرض " هيلث اكسبو عراق" من أجل التعرف على إمكانيات السوق العراقي وعقد شراكات مع الشركات والمستشفيات هناك خاصة في ظل مشاركة متميزة من كبار الشركات المصرية.

وكان ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، أعلن عن ارتفاع صادرات القطاع في النصف الأول من 2023 بنسبة 14 بالمائة لتسجل 530 مليون دولار تقريبًا، مقابل 467 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار جورج، إلى أن رؤية المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية ترتكز على تحقيق مستهدفات سنوية لزيادة الصادرات بما لا يقل عن 30 بالمائة بشكل سنوي وهو ما يدعم اتجاه الحكومة نحو تنمية الصادرات والإسهام في حل أزمة نقص العملة.