"بينها الكاميرا ويب".. المركزي العراقي يتخذ إجراءات جديدة لصرف الدولار إلى المسافرين

2023/09/02 | 15:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اتخذ البنك المركزي العراقي، مؤخراً إجراءات جديدة ضمن آلية صرف الدولار الى المسافرين بغرض منع التحايل، وفق ما أفادت به اللجنة المالية في البرلمان.

وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي لوكالة شفق نيوز، إن البنك المركزي اتخذ في الآونة الأخيرة عدة إجراءات، آخرها البصمة وكاميرا ويب لغرض صرف 3000 دولار الى المسافرين الحقيقيين وعدم تكرارها مع أكثر من شخص بأكثر من مرة.

وبين الكاظمي، ان بعض الاشخاص اصبحوا يستخدمون الحيل من أجل استلام الدولار بالسعر الرسمي من خلال شراء 50-100 تذكرة سفر وسمة دخول (فيزا) عن الطريق البر التي يكون سعرها 25 دولار بالتواطؤ مع شركات السياحة والصرافة، مشيراً إلى أن هؤلاء الأشخاص يتسلمون على كل جواز سفر 3 آلاف دولار، وبعدها بشهر يكررون نفس سمة الدخول يستلمون 3 آلاف دولار مرة اخرى لذات الجوازات.

وبين أن المسافرين الحقيقين قد حرموا من استلام الدولار، بسبب هؤلاء الأشخاص وتواطؤ شركات السفر والصرافة، مؤكدا ان الاجراءات الأخيرة ستمنع عملية التحايل هذه من الاستمرار.

وتشترط السلطات العراقية على المسافرين إبراز تذكرة السفر و"فيزا" الدخول الى البلد المراد السفر إليه، أمام بيعهم ثلاثة آلاف دولار بالسعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي العراقي.

واستغل تجار العملة هذا القرار من خلال جمع مئات الجوازات من أشخاص بسطاء وشراء تذاكر سفر وسمات دخول، من أجل شراء الدولار بالسعر الرسمي وبيعه بسعر السوق الموازي وجمع ارباح قدرت بملايين الدنانير يومياً.