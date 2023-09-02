قرابة مليار دولار مبيعات المركزي العراقي خلال أسبوع

2023/09/02 | 15:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي، الإجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي نحو مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمسة أيام التي فتح بها المزاد 986 مليونا و315 الفا و 181 دولارا، بمعدل يومي بلغ 197 مليونا و263 الفا و 36 دولارا مرتفعا بنسبة 0.58% عما سجله الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 196 مليونا 179 الفا و 862 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات للدولار لليوم الخميس حيث بلغت المبيعات فيه 201 مليون و 110 آلاف و 290 دولارا، فيما وكانت أقل المبيعات ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 195 مليونا و371 الفا و636 دولارا.

كما بلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي 818 مليونا و855 الفا و181 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 79.5% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 167 مليونا و460 ألف دولار.

واوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.