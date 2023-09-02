تشييع جثمان الفنان الراحل ياس خضر في بغداد (فيديو)

2023/09/02 | 15:50 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

شيع العشرات ظهر، السبت، جثمان الفنان العراقي الراحل ياس خضر، الذي وافته المنية مساء، الجمعة، عن عمر ناهز 85 عاما بعد معاناة مع المرض.

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وانطلقت مراسم التشييع من مبنى نقابة الفنانين العراقيين وسط بغداد بمشاركة نخبة من الفنانين العراقيين البارزين.

وكانت نقابة الفنانين نعت في بيان "رحيل صوت الأرض" الفنان ياس خضر "الذي وافته المنية إثر مرض عضال".

وداعًا #ياس_خضر

أيّها الناحلُ كخيطِ حرير، يا صاحبَ النّبرةِ المتَهدجِة كنداءٍ جريحٍ أتعبهُ النَزف.

كنتَ صوتَ العاشقِ والغريبِ الذي ما عادَ عندهُ خيارٌ غيرَ الاستسلامِ للرحيل، أغنيتكَ هذه التي لو لم تغنِّ غيرَها لكانت شفيعةً لكَ عندَ كل عاشقٍ ضمّدتَ فيه جِراحات الحّنين:… pic.twitter.com/lFWUyvMJOT — عمر السامرائي (@jouromr) September 2, 2023

عمل الفنان العراقي الكبير في البداية "قاطعَ تذاكر" في مستشفى أبو صخير بمدينة النجف، مسقط رأسه، لكنه تحول بعدها إلى أحد أبرز نجوم الغناء العراقي.

من أبرز أغانيه "ليل البنفسج" و "مرينا بيكم حمد" و "حن وآنه أحن" التي كتبها جميعا الشاعر الراحل مظفر النواب.

وقدم الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد التعازي بوفاة الفنان ياس خضر، وأكد أنه "ترك إرثا فنيا مميزا في تاريخ الفن العراقي".

وجاءت وفاة ياس خضر بعد ساعات قليلة من رحيل الشاعر الكبير كريم العراقي عن عُمرٍ ناهز الـ68 بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

"الحرة"