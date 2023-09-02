’ستاره صبح’: مشاريع طموحة في السعودية وتخلف كبير في إيران

2023/09/02 | 15:50 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

قال الدبلوماسي الإيراني السابق، جاويد قربان أوغلي، في مقابلة مع صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، إنه لو نجحت إيران في العودة إلى الاتفاق النووي في نهايات عهد روحاني لكان وضع إيران اقتصاديا ودوليا أفضل بكثير مما هو عليه الآن.

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ولفت الكاتب إلى أن الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأميركية مستعدون لتقديم تنازلات وامتيازات لطهران للحيلولة دون تسلح إيران بالقنبلة الذرية، معتقدا أن أميركا بالفعل قدمت بعض الامتيازات حتى الآن في سبيل التوصل إلى اتفاق مع إيران وهي مستعدة لتقديم المزيد.

وعن الآثار الاقتصادية الناجمة عن عدم التوصل إلى اتفاق ورفع العقوبات عن إيران، قال أوغلي إن إيران تخسر يوميا ما بين 250 مليونا إلى 300 مليون دولار، بسبب عدم قدرتها على بيع نفطها والحصول على عائداته.

وقارن الكاتب بين الوضع في إيران وما تعيشه المملكة العربية السعودية، وكتب قائلا: "الدول الخليجية تسير نحو التقدم والتنمية. المشاريع الطموحة للمملكة العربية السعودية لم تعد خافية على أحد. لكن إيران، مع الأسف الشديد، تخلفت كثيرا، بل إنها باتت تواجه أزمات مثل هجرة النخب".