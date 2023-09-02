المرور: أغلب حوادث زيارة الأربعين تعود لسبب واحد!

2023/09/02 | 15:50 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

وجهت مديرية المرور العامة، السبت، رسالة إلى سائقي المركبات خلال الزيارة الأربعينية.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (2 أيلول 2023)، إن "هناك تداعيات مهمة جدا بسبب الحوادث المرورية التي حصلت خلال الزيارة"، لافتا الى أن "أغلبية سائقي المركبات لا يحصلون على الراحة الكافية".

وبين أن "قسماً من السواق يسعون الى خدمة أكبر عدد من الزائرين وقسماً منهم يريد كسب المال السريع وبالتالي السائق يقضي خمسة أيام من دون نوم لهذا جسمه يكون متعباً ومنهكاً، وهو ما يتسبب بأغلب هذه الحوادث"، مشيرا الى أن "السبب الرئيسي للحوادث هو النعاس، ما يسفر عن انحراف المركبات وحصول الحوادث".

ولفت الى أن"الحوادث الثلاثة التي حصلت جميعها بنفس السبب، وهو نوم السائق"، داعيا "سائقي المركبات الى اخذ اكبر قسط من الراحة والنوم من اجل سلامتهم وسلامة الزائرين".

وتابع القيسي أن "مديرية المرور وضعت خططاً عديدة من ضمنها خطة التوعية المتكاملة بمجال قيادة المركبة بسرعة متوسطة وأخذ قسط من الراحة أثناء سياقة المركبة"، مشيرا الى أن "الاجراءات التي تتخذها مديرية المرور هي فرض الغرامة او حجز المركبة وايضا إجراءات آخرى منها نصب مفرزات مرورية في الطرق لكل خمسة كيلومترات لمحاسبة سائقي المركبات".

واشار الى أن "هناك اسباب اخرى لحصول الحوادث منها السرعة المفرطة والتهور اثناء القيادة، وكذلك استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة".