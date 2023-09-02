2023/09/02 | 15:50 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، أن مشروع الربط السككي يشكل ركيزة في بنية الاقتصاد الوطني.

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وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة السوداني، خلال وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة، لنقل المسافرين وزائري العتبات، تابعها "ناس"، (2 أيلول 2023):

نشهد أيام الزيارة الأربعينية، حيث يستقبل العراق الزوار من داخل العراق وخارجه، ومن أغلب دول العالم، عبر البرِّ والجوّ والبحر.

القسم الأكبر من الزوّار كان من إيران، حيث بلغ عدد الوافدين من كل المنافذ بحدود 3 ملايين، وعدد الوافدين من منفذ الشلامجة تجاوز 700 ألف لغاية الآن.

نتطلعُ إلى بنية تحتية تسهل عملية دخول الزائرين في السنواتِ القادمة مع تنامي أعدادهم، وتيسّر وصولهم، وتقلل من الزخم والحوادث والاختناقات التي تشهدها الطرق في المناسبات.

المشروع يمثل ركيزةً أخرى في تعزيز البنى التحتية لاقتصادِنا، ورفع قدرة العراق على التواصل مع دول الجوار، واستقبال المسافرين القادمين من إيران، وبلدان وسط آسيا، عبر مشروع الربطِ السككي.

المشروع خضع لسنوات من النقاش والبحث على مدى كلّ الحكوماتِ السابقة حتى تم الاتفاق على إكماله بين البلدين عام 2021.

اتخذنا عدة قرارات تكللت بإكمال متطلبات تنفيذ المشروع، وصولاً للتعاقد مع إحدى الشركات المنفذة.

أتقدم بالشكر الجزيل للجمهوريةِ الإسلامية على تبنيها إزالة الألغام من المنطقة المحددة والتكفل بتنفيذ جسر على شط العرب لعبور سكة الحديد.

السكك الحديد، مازالت تعدُّ الوسيلةَ الأعلى في جدواها الاقتصادية، والأرخص في النقل، والأكثر أمناً.

لا يوجدُ اقتصادٌ في العالم لديه مؤشراتٌ موجبة في النمو، ما لم تكن السكك الحديد جزءاً من هيكله الداعم.

الربط السككي عبر منفذ الشلامجة هو حلقة من حلقاتٍ مُتعددة، نأمل أن تمتد لتصل إلى النجف وكربلاءَ، وفي عموم المنطقة.

(طريق التنمية) سيوفر فرصاً كبيرةً للتحولات التنموية بعد اكتمال ميناءِ الفاوِ والمدينة الصناعية الملحقة به، وسيشكل مساراً جديداً من بين مساراتِ النقل في المنطقة

الحكومة اهتمت بمسألةَ الشراكة البناءة، لأنها عصب الاستقرار والتنمية في العراق والمنطقة.

العلاقة بين العراق وإيران استراتيجية، ونعمل على مشروع المدينة الصناعية الحدودية وطرق النقل المشتركة بين البلدين.

أثمن دور الإخوة، وزير النقل وكادر الوزارة ومحافظ البصرة وفريقه والمستشار حازم الخالدي وباقي المسؤولين في وزارة الخارجية واللجان والوزارات، على ما بذلوه من جهد استثنائي في هذا المشروع.