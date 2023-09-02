أبو بكر يدعو الأحزاب الكوردستانية إلى "تصفير" خلافاتها: بغداد لم تمنحنا حقوقنا

2023/09/02 | 15:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا محافظة السليمانية هافال ابو بكر، اليوم السبت، الأطراف السياسية الكوردية إلى تصفير الخلافات والنأي عن الصراعات الدولية والاقليمية، فيما بيّن أن بغداد لم تمنح الإقليم حقوقه الكاملة ويجري التعامل على أساس الأكثرية الانتخابية.

وقال أبو بكر في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن على "الأطراف الكوردية وخصوصاً الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني الجلوس على طاولة الحوار والعمل وفق مبدأين أساسيين الأول هو تصفير خلافات البيت الكوردي والثاني النأي عن الدخول ضمن الصراعات الدولية والاقليمية المقبلة"، مبينا ان "مطالبته تأتي للحزبين الرئيسيين كونهما صاحبا النفوذ والسلطة في كوردستان وأصحاب التمثيل الأكبر في بغداد".

وأوضح أبو بكر أن "العملية السياسية العراقية بنيت على أساس التوافق والشركة وهذا ما كفله الدستور، لكن بغداد تتعامل على أساس الأكثرية الانتخابية وهذا مخالف للدستور الذي أنتجته العملية السياسية"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب العراقي لم يمنح الإقليم حقوقه ولم يهتم به"، حسب قوله.

وحول رفع الحظر عن مطار السليمانية من قبل تركيا بيّن محافظ السليمانية أن "المحافظة اكملت كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمدنية، لكن تركيا تقول أن هناك عوائق أمنية واستخباراتية".

وعن أزمة الوقود في السليمانية أكد محافظ السليمانية أن "أسعار الوقود في السليمانية هي الأنسب بين محافظات الإقليم، وقد طالبت إدارة المحافظة وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم بتزويد المصافي الموجودة في كوردستان بكميات من النفط الخام لإنتاج وقود البنزين لتوفيره للمواطنين، وكذلك طالبنا وزارة النفط الاتحادية منح السليمانية حصتها من البنزين أسوة بباقي محافظات الوسط والجنوب".