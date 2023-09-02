الصدر: كل من يعتدي على الزوار الإيرانيين اما بعثي او يؤيد الثالوث المشؤوم

2023/09/02 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أكد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت (2 أيلول 2023) أن كل من يعتدي على الزوار الإيرانيين اما بعثي او يؤيد الثالوث المشؤوم.

وكتب الصدر بتغريد على حسابه بمنصة "إكس" تابعتها "بغداد اليوم"، قائلاً "تعوّدنا نحن العراقيون على الصراعات العشائرية والقبلية والسياسية والطائفية وما شاكلها".

وأضاف أن "الغريب الجديد هو افتعال صراعات بين المواكب الحسينية أو بين زوار الإمام الحسين عليه السلام في أربعينيته"، مشيراً بذلك"كتعدي المنفتحين على الزوار الإيرانيين أو أعلام دولتهم أو تعدي المتشددين على الزوار الخليجيين ولا سيما السعوديين أو أعلام دولتهم على سبيل المثال، أو تعدي موكب لحزب معيّن أو انتماء معيّن على آخر! فيا ترى أين ذهب شعار(الحسين يجمعنا)؟ !! ".

وتابع أن "كل ذلك من المعيب والمخزي بل والحرام، فالإمام الحسين عليه السلام لكل الطوائف بل لكل إنسان يحب الإصلاح ويبغض الفساد"، مبيناً أن "كل من يتعدّى على أي زائر مهما كان انتماؤه أو دينه أو عقيدته أو عرقه أو فكره أو دولته فهو إما بعثي أو يؤيد أفكار الثالوث المشؤوم بتفرقة الصف الإسلامي والإنساني من خلال التعدي على الزوار أو أعلامهم التي تمثل الشعوب لا الدول من أجل التفرقة ونشر الفتن والعياذ بالله بحجج يدعونها كالوطنية والسياسية، وما أكذبهم على الله تعالى ورسوله والعترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين".

وأشار الى أن "كل الزوار ومن يمشي الى كربلاء في الأربعينية سواسية، ولا أفضلية إلا بالتقوى. فاتقوا الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فتقبل الله أعمال الصالحين ولا عزاء للمعتدين والسلام ختام".















