مصافي الجنوب تؤكد المضي بالتشغيل التجريبي لوحدة إنتاج البنزين في البصرة

2023/09/02 | 16:05 - المصدر: واع

البصرة - واعأعلنت شركة مصافي الجنوب، اليوم السبت، مضيها بالتشغيل التجريبي لوحدة الأزمرة في مصفى البصرة، مؤكدة حل جميع مشاكل المصفى بالجهد الوطني.وقال مدير مشروع وحدة الأزمرة في المصفى، محمد عبود، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوحدة من المشاريع الرائدة والمهمة كونها تنتج مادة البنزين، وبالتالي لها دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتقليل الاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة، كما لها دور في تشغيل العمالة المحلية وتقليل البطالة".وأضاف أن "وحدات الأزمرة من الوحدات القديمة والوحيدة من نوعها في العراق، وهي تتميز عن وحدات الأزمرة الموجودة في مصافي الدورة وبيجي، لكن هنالك واحدة مشابهة لها، موجودة الآن في مصفى كربلاء".وأشار إلى أن "الوحدة عانت من مشاكل كثيرة، لكن الإدارات في المصفى والوحدة والمهندس المقيم، عملوا تدريجياً على حلحلة تلك المشاكل بالخبرات المحلية المتوفرة في مصافي الجنوب وإجراء بعض التحويرات وفق دراسات مستفيضة، وعدم انتظار طلب لاستيراد المواد اللازمة"، مؤكداً "المضي باتجاه بداية التشغيل التجريبي الذي يعتمد على مرحلتين".